Rainha das oficinas vai falar, em Alegrete, sobre a qualidade dos serviços nesse segmento

As oficinas de carro têm um grande movimento em Alegrete, e visando instrumentalizar os empresários do setor, numa realização do Sincopeças, em parceria com a Associação de Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete, com apoio da Unipampa, será realizada a palestra: “Três passos para falir sua oficina”. Mas fique tranquilo, é claro que não é essa a nossa ideia. A rainha das oficinas, ministrante Karine Quinjalmo, consultora especialista na gestão de oficinas, mentora de soluções em sistemas para a reparação automotiva e auditora do IQA – Instituto de Qualidade Automotiva, dirá o que não se deve fazer para manter o bom funcionamento de seu negócio.

O evento será neste dia 18, às 19h 30min no auditório da Sicredi aberto ao público, em especial, a todos os mecânicos da cidade e sendo solicitado como entrada 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Asilo Ari Paim. Faça sua inscrição pelo Google Forms: https://forms.gle/GzzrzDf7xc2sAyDg9