“Cara de brava” nunca mais. Dermaclinic oferece tratamento Botox – Toxina Botulínica

Conteúdo Patrocinado!

Toxina botulínica: o queridinho Botox® vem sendo o procedimento mais pedido na Dermaclinic, justamente pelo seu efeito benéfico para nossa autoestima.

O Botox® é o tratamento de escolha para o relaxamento temporário de rugas e linhas de expressão, especialmente para as rugas da testa, “cara de brava”, ao redor dos olhos – nos chamados “pés de galinha”. Também é muito utilizada para promover o arqueamento das sobrancelhas e para o tratamento do sorriso gengival.

Toxina botulínica, o famoso Botox®, se origina de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. A toxina age na contração do nervo e bloqueia a liberação do neurotransmissor acetilcolina. As aplicações de Botox® na região da testa por exemplo, amenizam as contrações do músculo e fazem a pele ter com um aspecto mais hidratado, com poros menos aparentes e com menos rugas, consequentemente não há formação das linhas de expressão.

A durabilidade média do tratamento é de 4 – 6 meses, variando de acordo com cada indivíduo. Os resultados iniciam nas primeiras 72 horas e o pico de ação acontece em 15 dias. Na Dermaclinic o procedimento é realizado por um único valor no terço superior da face e inclui o retorno. Nesse segundo momento são avaliados os resultados e a necessidade de adição de mais algum ponto: tudo isso para que você se sinta exclusiva e tenha um resultado de acordo com o esperado.

Principais áreas de aplicação:

Região frontal: linhas da testa ( cara de surpresa);

Região da glabela: músculos corrugadores ( cara de brava);

Região dos olhos: orbicular dos olhos ( pés de galinha);

Região nasal: músculo nasal ( cheiro ruim);

Tem idade ideal para iniciar o tratamento?

A verdade é que não existe idade certa para começar o uso da toxina. Temos que levar em consideração a necessidade de cada indivíduo. É importante lembrar que prevenir é a melhor tratamento. Então o recomendado é que você inicie sua aplicação de botox de forma preventiva ( por volta dos 25 – 30 anos), não esperando formar linhas estáticas.

Após os 30 anos, também conseguimos ótimos resultados. Em casos de aplicação mais tardia quando as linhas já estão mais marcadas, são necessárias associações de diferentes tratamentos. Na dermaclinic além da aplicação de toxina, são montados protocolos que associam a aplicação de toxina com outros procedimentos para trazer rejuvenescimento para sua pele. Lembrando que todo o tratamento realizado é individualizado, sendo necessária avaliação presencial.

Se você se olhar no espelho e não se sentir satisfeita com o que está vendo, chegou a hora de procurar a Dermaclinic. Seja exclusiva e fique de bem consigo mesma!

As imagens acima não representam, em hipótese alguma, garantia de resultado. Cada ser humano tem características anatômicas e fisiológicas únicas (CRBM Resolução n330 art. 10 de 5 de novembro de 2020).