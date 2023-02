Carnaval terá campanha de prevenção ao DST- HIV

Com o slogan “Ô abre alas, mas não deixa a aids passar”. A iniciativa contempla, além de cards coloridos e festivos, vídeos informativos que serão veiculados nas mídias digitais a partir de quinta-feira (9).

“A prevenção ao HIV/aids tem que acontecer o ano todo, mas no carnaval intensificamos as ações porque as pessoas ficam mais expostas devido ao clima de festa e divertimento”, afirma a médica sanitarista Leticia Ikeda, do Hospital Sanatório Partenon, referência no atendimento a pessoas com HIV/aids e tuberculose no Estado. O alerta é ainda mais necessário porque a epidemia da doença no Rio Grande do Sul ainda se encontra em situação crítica, apesar da redução dos números de registros de infecção nos últimos anos.

De acordo com Leticia, a taxa de incidência de novos casos se caracteriza como uma epidemia generalizada em que o percentual de pessoas infectadas está acima de 1%. “Esse cenário é o mais desfavorável, do ponto de vista epidemiológico. Por isso é preciso impulsionar ações de prevenção em todo o território.”

Em todo o Estado existem serviços municipais e de referências, habilitados para diagnóstico e tratamento. Os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa para obter informações e ter acesso aos preservativos que o SUS disponibiliza nos 497 municípios. As camisinhas são gratuitas e podem ser adquiridas em todo território do Estado. A SES é responsável pela logística de distribuição dos preservativos recebidos do Ministério da Saúde a todos os municípios gaúchos.

Existem, ainda, dois tipos de tratamentos preventivos por meio de comprimidos que podem ser acessados no SUS: Profilaxia pré-Exposição (PrEP), para pessoas que sabem que podem correr o risco de contaminação; e a Profilaxia pós-Exposição (PEP) para pessoas que estiveram em uma situação de provável contaminação nas últimas 72 horas.

Leticia explica que as pessoas podem ter o vírus HIV, mas não necessariamente desenvolverem a aids, que é a doença causada pelo vírus HIV, a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. “Hoje, toda pessoa diagnosticada que entra em tratamento já inibe a manifestação do vírus, por isso a importância da testagem”, avalia.

A médica ressalta que, além de usar preservativos, é importante que as pessoas realizem testagem para o HIV. “Quando alguém sabe que tem o vírus, pode procurar tratamento e ficar com carga viral indetectável. Logo, tratar quem tem o vírus é uma forma de prevenção também.”

A Secretaria de Saúde de Alegrete está organizando a distribuição de preservativos e material informativo de prevenção as DST nas descidas dos blocos que acontecem nos dias oficiais de Carnaval.