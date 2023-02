Escoteiros Honório Lemes visitam redação do PAT para divulgar trabalho

Em tempos de dificuldades, em que muitas famílias enfrentam problemas para manter seus filhos menores em casa, nas escolas, porque precisam ficar afastados em função de trabalho, alguns serviços e atividades podem fazer muita diferença.

O escotismo é um deles como proposta de ajudar em atividades fora da escola, família e até mesmo da igreja.

O grupo de Escoteiros Honório Lemos há 33 anos realiza atividades em Alegrete com crianças de 6 anos a jovens de 17 anos.

O coordenador do Grupo, bombeiro aposentado Adão Roberto Rodrigues, diz que atualmente o grupo tem 80 integrantes dentre os bairros Saint Pastous, Rui Ramos, Renascer, Vila Nova, Airton Senna e Capão do Angico, inseridos no projeto Escoteiros para Todos.

As atividades regulares com um grupo maior é aos sábados à tarde, na AABB, que apoia o grupo. Eles reforçam vários aspectos na formação e um dos requisitos e estar estudando.

Um novato que quer ser escoteiro é Luis Henrique Salomão, do bairro Capão do Angico, que foi conhecer as atividades com um amigo e agora quer ser um escoteiro. Meu sonho é ser piloto de caça, disse o jovem de 13 anos.

Ana Alves Rodrigues, de 14 anos, é a mais antiga do grupo Honório Lemes. Ela está há 7 anos realizando as atividades e diz que aprendeu muito, inclusive a ter sonhos e estudar para conquistar algo em sua vida, através de uma profissão. A jovem sonha em ser psicóloga.

