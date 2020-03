Carne, óleo de soja e produtos de limpeza são os vilões da alta da cesta básica em Alegrete

Os preços dos produtos que compõem a cesta básica apresentaram alta em fevereiro de 2020 em Alegrete.

Segundo o Procon, os itens alimentícios passaram de R$ 133,69 em janeiro 2020, para os atuais R$ 143,07, valor mais baixo em encontrado em fevereiro. No entanto, o maior valor da cesta básica encontrada no mês passado foi de R$ 177,59, contra R$ 171,40 pesquisado em janeiro deste ano.

Com o preço médio da cesta básica no mês de fevereiro de R$ 160,25, superando o janeiro que registrou R$ 151,30 para cesta básica verificada pelo Procon em Alegrete.

O Procon, divulgou mais uma pesquisa de preço da Cesta Básica, referente ao mês de fevereiro de 2020, e conforme o resultado final o mês de fevereiro apresentou alta, em relação ao primeiro mês do ano em Alegrete.

De acordo com os técnicos do órgão de defesa do consumidor, foram visitados 15 estabelecimentos, que apuraram os produtos que mais contribuíram para o aumento da cesta básica.

Os vilões da suba foram o óleo de soja, a carne e produtos de limpeza e higiene, essenciais na cesta básica dos consumidores que procuraram os estabelecimentos pesquisados.

O óleo de soja teve seu maior valor em R$ 5,45, já o mais barato foi encontrado por R$ 3,69 em unidade de 900 ml. A carne de agulha foi a R$ 18,90 o quilo. O valor mais baixo da agulha foi a R$ 13,99.

O papel higiênico, um rolo de 30cmx10m, conjunto com quatro foi encontrado a R$ 9,29 e R$ 1,99. Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó teve o valor mais baixo de R$ 4,49 e o preço maior foi de R$ 12,90.

O custo do conjunto de alimentos essenciais subiu em 10 capitais, em fevereiro de 2020, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em 17 cidades.

As altas mais expressivas ocorreram nas cidades do Nordeste e do Norte: Fortaleza, Recife, Salvador, Natal e Belém, enquanto as principais quedas foram observadas no Centro-Sul: Campo Grande, Vitória, Porto Alegre e Goiânia.

A capital com a cesta mais cara foi São Paulo (R$ 519,76), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 505,55) e por Florianópolis (R$ 493,15). Os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 371,22) e Salvador (R$ 395,49).

A pesquisa completa pode ser conferida no no site da Prefeitura com os 15 estabelecimentos pesquisados em Alegrete, onde aproximadamente 34 itens foram verificados os preços.

Júlio Cesar Santos Fotos: Procon Alegrete e reprodução