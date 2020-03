Ciclistas alegretenses brilham na 2ª etapa do gaúcho de MTB em Ijuí

A cidade de Alegrete esteve bem representada na 2ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike.

Com a participação de 90 atletas, a cidade de Ijuí foi o palco da competição estadual realizada no último fim de semana, entre os dias 29 de fevereiro e 1 de março, no Parque de Exposições Wanderlei Burmann.

O alegretense Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul da equipe São João Ciclismo disputou a 1° etapa do XCO gaúcho e ficou com o 2º lugar na categoria elite.

“Um circuito rápido, divertido, ritmo forte e um ótimo público. Larguei para fazer 7 voltas em ritmo acelerado porque não sabia como ia me sentir durante a prova. Logo no início já consegui impor um ritmo forte e consegui abrir eu e outro atleta uma fuga. Faltando uma volta e meia para finalizar a prova, tive um problema mecânico onde perdi uns 30 segundos. Consertei e fui em busca de tirar o prejuízo, só que já não dava mais tempo. Finalizei a prova em 2° lugar na categoria Elite com uma diferença de 5 segundos”, destacou o ciclista.

Ainda na elite, o ciclista de Alegrete Nei Edgar Prestes finalizou em 13º colocado.

Na categoria junior Uilian Gonçalves/Santa Maria Bike faturou o 4º lugar na categoria.

No feminino, a alegretense Mariana Piccoli/Force Training, faturou o contra-relógio e a categoria estreantes no domingo. Mariana deu quatro voltas na pista com um um percurso entre 4,2 km e 5 km. “Bastante trilha, pedras e troncos. Foi super bom e consegui andar bem entre as meninas”, comemorou a alegretense.

Está foi a 5ª edição do Mountain Bike Cross Country de Ijuí e a prova também foi válida pela 1ª Etapa do Circuito Tchê de MTB. A próxima etapa será de XCM e está prevista para o dia 05 de abril, em Três de Maio.

Júlio Cesar Santos Fotos: Prefeitura de Ijuí e Cátia Martins