Carreata celebra conquista do ginete alegretense Lelé no maior rodeio do Uruguai

A comemoração reuniu amigos, familiares e admiradores que celebraram o feito do alegretense com buzinaço e muito orgulho.

A carreata, organizada pelo vereador Rudi Pinto, teve início em um posto de combustíveis na Zona Leste da cidade e percorreu diversas ruas centrais, reunindo dezenas de veículos. Lelé estava em um jeep, exibindo o troféu conquistado com esforço e dedicação. Ao lado da família, ele recebeu o carinho dos conterrâneos. “Estou muito feliz por ter dado tudo certo. Agradeço a Deus por tudo”, declarou o ginete, com a tranquilidade de quem acaba de realizar um sonho.

Morador do bairro Centenário, Alex recebeu também o reconhecimento da presidente da associação local, Marcele Fávero. “Ele é muito humilde e merece todo esse reconhecimento. É uma inspiração para todos nós”, afirmou.

Lelé brilhou durante os oito dias da Semana Criolla del Prado, considerado o maior rodeio da América Latina, reunindo mais de 100 competidores do Brasil, Uruguai e Argentina. O evento, que atrai milhares de espectadores, é também uma das principais vitrines da tradição gaúcha e campeira no continente. O ginete alegretense conquistou cinco Voltas de Honra – premiação destinada aos melhores do dia – e encerrou a competição em primeiro lugar, trazendo para o Brasil o Troféu de Ouro. A conquista coloca o país no topo da montaria em cavalos xucros e reafirma a força da cultura do laço e da gineteada nacional.

Além do reconhecimento internacional, Lelé trouxe para casa um dos maiores prêmios já oferecidos pela organização do rodeio, que neste ano distribuiu cerca de 90 mil dólares em premiações. “Foi uma verdadeira Copa do Mundo dos ginetes, e nós temos orgulho de dizer que o campeão é de Alegrete”, resumiu Rudi. A carreata não apenas homenageou uma conquista, mas também reforçou a identidade e a alma campeira de Alegrete.