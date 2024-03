Carreta carregada de arroz tomba no trevo da Piola

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de arroz provocou transtornos no Trevo de acesso ao bairro Piola, em Alegrete. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando o motorista, transitando pela BR 290, perdeu o controle do veículo ao entrar no trevo, resultando no tombamento da carreta. Parte da carga de arroz espalhou-se pelo solo, bloqueando parcialmente a pista.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Guarda Municipal, estão no local para direcionar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas. O motorista, de 45 anos, sofreu escoriações leves no acidente, enquanto seu filho saiu ileso. Ambos são naturais de Passo Fundo e estavam a caminho de Santa Cruz.

Estima-se que a carreta transportasse aproximadamente 35 toneladas de arroz. No momento, aguarda-se a chegada do guincho para a remoção do veículo acidentado e a liberação completa do tráfego. Além disso, será necessário realizar o transbordo da carga para evitar danos adicionais e garantir a segurança da operação de remoção.