Luciane, mãe de Matteus, faz aniversário e comemora o sucesso do filho no BBB

Neste domingo, 17 de março, Luciane da Silveira Amaral completa 46 anos. Para ela, este é um momento de celebração dupla, pois além de comemorar mais um ano de vida, testemunha o filho, Matteus Amaral, realizar o sonho de participar do Big Brother Brasil 24, além disso, nesse domingo ele está imune do Paredão devido à prova do Anjo. O carinho e a admiração que Luciane tem recebido do público, somados aos gestos de apoio dos fã-clubes ao longo da semana, tornam essa data ainda mais especial. No BBB, entre conversas com as amigas, o alegretense disse que o carro que ganhou na prova é o presente de aniversário da mãe.

Na tarde de ontem (16), o PAT teve a oportunidade de visitar a casa da avó Neuza França e da mãe de Matteus, onde puderam conversar sobre a vida e trajetória dessa mulher forte e inspiradora. Luciane Amaral, conhecida carinhosamente como Lu, é uma verdadeira leoa que sempre lutou pelos seus filhos e desempenhou um papel fundamental na jornada de Matteus, incentivando-o a superar a timidez e correr atrás dos seus sonhos.

Nascida em 17 de março de 1978, Luciane é natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Sua infância foi marcada por desafios, tendo perdido sua irmã gêmea, Luciele, ainda bebê, vítima de problemas cardíacos. Criada em uma família humilde, desde cedo compreendeu a importância de ser forte diante das adversidades.

Aos dois anos de idade, Luciane mudou-se com seus pais, Neuza França e Jaime Amaral, para o interior, retornando posteriormente para Alegrete. Aos cinco anos, mudaram-se para Porto Alegre, onde permaneceram por uma década, até retornarem novamente para Alegrete. No entanto, logo após o retorno, seu pai faleceu, deixando Luciane, então com apenas 16 anos, devastada pela perda.

Após a morte do pai, Luciane encontrou apoio e força em sua mãe e em sua família. Aos 17 anos, enfrentou uma gravidez inesperada, que a deixou sozinha após o rompimento do noivado. Com coragem e determinação, trabalhou como promotora de vendas na empresa CAAL para ajudar nas despesas da casa. Mais tarde, mudou-se para Porto Alegre em busca de melhores oportunidades, mas a saudade do filho a fez retornar para Alegrete, onde Matteus ficou sob os cuidados da avó materna.

Foi então que Luciane conheceu seu atual esposo, Luciano Noetzold, com quem construiu uma relação de 23 anos. Juntos, enfrentaram os desafios da vida no interior, onde Luciano trabalhava como peão e Luciane como cozinheira. Recordam-se das madrugadas em que Luciano levava Matteus até o ônibus para ir à escola, não importando as condições climáticas.

Com o apoio do filho e do marido, Luciane participou de concursos de beleza, como o Miss Plus Size Rio Grande do Sul, incentivada por Matteus, que até pagou sua inscrição com suas economias. Apesar das dificuldades financeiras, contou com a ajuda do estilista Flávio Soares, de São Gabriel, para conseguir seus trajes para o concurso nacional no Rio de Janeiro, já que foi a vencedora no âmbito do Estado.

Além disso, Luciane também buscou realizar seus próprios sonhos, como ingressar na faculdade de tecnologia em agroindústria, mas optou por adiar seus planos para apoiar o filho e garantir que ele concluísse seus estudos. Quando Matteus se inscreveu para o Big Brother Brasil, na primeira vez, Luciane também se candidatou, mostrando seu apoio incondicional ao filho. Essa foi a terceira tentativa dele que o fez entrar na Casa mais vigiada do Brasil.

Ao ser questionada sobre as mudanças em sua vida nos últimos meses, Luciane destaca que sua essência permanece a mesma: uma mulher simples e acolhedora, cheia de gratidão pelo apoio e carinho que recebe do público. Ela enfatiza que Matteus é exatamente quem ele demonstra ser no programa, e agradece a todos que enviam energia positiva a ele.

Enquanto celebra seus 46 anos, Luciane não poderia pedir um presente melhor do que ver seu filho realizando seus sonhos. Além de Matteus, Luciane é mãe de Luan Amaral Noetzold, de 16 anos, e sua determinação e amor incondicional por seus filhos são exemplos inspiradores para todos nós.