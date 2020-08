Carreta com arroz sai da pista, no Parové, em Alegrete

Compartilhe









30 Shares

Na noite de ontem(12), a Polícia Rodoviária Federal de Alegrete atendeu uma saída de pista no Parové, em Alegrete. O acidente foi no Km 542 da BR 290.

Leia Mais: Motorista evita acidente e carreta sai da pista na BR 290 em Alegrete

De acordo com a PRF, o caminhoneiro trafegava na sentido Alegrete/ Rosário do Sul. Não foi divulgado as circunstâncias do acidente. A carreta estava carregada de arroz e ocorreu o transbordo da carga. Ainda conforme a PRF, o veículo vai ser retirado na manhã desta quinta-feira(13). Não houve feridos e o acidente foi por volta das 20h50min.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência que foi cerca de 45km da cidade.

Leia Mais: Cavalo invade rodovia e provoca violento acidente na BR 290 em Alegrete