Morre Luiz Antônio Dau de Souza, ex-intérprete do Licurgo, escudeiro do Guri de Uruguaiana

Ex-intérprete do personagem Licurgo, Luiz Antônio Dau de Souza morreu na última terça-feira (11), aos 58 anos. Ele foi encontrado morto dentro de seu carro, no Centro de Porto Alegre . Segundo amigos, Luiz foi vítima de um infarto fulminante.

Morador de Porto Alegre e conhecido como Luizinho, era empresário no ramo de transportes. De 2008 a 2014, ele viveu o Licurgo, sendo um escudeiro de palco do Guri de Uruguaiana (Jair Kobe) em suas produções. A proposta do personagem era ser um gaúcho emo, que não falava em cena.

Licurgo surgiu em 2008 da necessidade de Jair ter alguém para dividir o palco. “Licurgo tomou uma proporção que nós não imaginávamos. Já me reconheceram duas vezes na rua”, divertiu-se Luiz, debochando de si mesmo, em entrevista ao Diário Gaúcho em 2012.

Durante esse período, Luiz era o Licurgo titular, tendo participado de vídeos virais como a versão para Thriller, de Michael Jackson, em 2009, para YMCA, com o Gurilage People, em 2011 – sempre parodiando o Canto Alegretense. Às vezes, alguém interpretava o personagem em seu lugar, quando não podia comparecer. Atualmente, Licurgo é vivido por Vitor Leal.

Em entrevista a GaúchaZH, Jair Kobe lamentou a perda do ex-parceiro. O comediante conta que o convite para viver o personagem surgiu da amizade dos dois. Antes, Luiz nunca tinha tido experiência com atuação.

— Como ele era muito engraçado, fiz esse convite para ele. Era uma pessoa divertida. Boa gente, boa-praça. Foi muito competente na execução do personagem — diz Jair.

Já Joni Jaime Guzenski, amigo de Luiz, descreveu-o como uma “pessoa muito engraçada, muito rápido, muito espirituoso”.