Carreta com produtos químicos tomba e interdita BR 290, em Rosário do Sul

Uma carreta carregada de produtos químicos tombou e interditou completamente a rodovia, cerca de 20 km de Rosário do Sul em direção a Alegrete.

Segundo repórter Kinder Roos da Sulamérica, o motorista é argentino e foi socorrido pelos Bombeiros de Rosário do Sul. Preliminarmente, o homem está bem.

O trânsito está interditado, nos dois sentidos da via. Por se tratar de produto químico, a área foi isolada. Não há informações, sobre as causas do acidente.

O caminhão com placas da Argentina teve avarias e, uma quantidade do produto químico teria vazado na pista. Estas são informações do repórter Kinder da Sulamérica notícias 24h de Rosário do Sul. O acidente foi na noite desta quinta-feira(17), na BR 290, em Rosário do Sul. Não há previsão de liberação da pista.

Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros estão no local.