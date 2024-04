Carro atinge lixeira e poste de energia após condutora sofrer convulsão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo relatos dos policiais militares, uma mulher que dirigia um Punto perdeu o controle do veículo enquanto realizava uma conversão na Presidente Roosevelt com a Sampaio.

“Mereço estar nesta final por minha família e pelo Rio Grande”, disse Matteus ao pedir o apoio do público

Como resultado, o carro colidiu inicialmente com uma lixeira, que foi arrancada, e em seguida com um poste de energia elétrica. De acordo com informações obtidas pelos policiais, a condutora teria sofrido uma convulsão, sendo encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes da chegada da guarnição ao local.

Os policiais, na sequência foram até a UPA e constataram que a mulher não apresentava sinais de embriaguez. A filha da motorista compareceu no endereço e providenciou a remoção do veículo, que sofreu danos consideráveis.