Voluntários se mobilizam para auxiliar famílias atingidas pela enchente do Ibirapuitã

No final da manhã desta quinta-feira, a reportagem do PAT visitou alguns pontos que estão alagados em Alegrete. O principal objetivo foi constatar as principais dificuldades que os moradores estão encontrando ao evacuar suas residências.

No bairro Santo Antônio, um grupo de voluntários está auxiliando na evacuação dos moradores da região. A associação não possui um nome formal, entretanto, são residentes do bairro Boa Vista que estão colaborando com os moradores em situação de desalojamento.

No bairro Macedo, alguns voluntários estão disponibilizando seus caminhões para transportar os moradores e seus pertences da localidade afetada. César Rocha afirmou que sempre que possível procura ajudar e atualmente está disponibilizando seu caminhão para fretes, destinado ao transporte de móveis e pertences mais robustos, como camas, sofás, armários, entre outros.

No bairro Macedo, algumas casas estão submersas devido à inundação. A reportagem fez uma breve navegação de barco com um morador da região e pôde constatar que a situação é bastante crítica. Além disso, diversos relatos de moradores que residem nessas áreas indicam que a enchente deve aumentar ainda mais até o final do dia de hoje. Esses testemunhos se baseiam na experiência que algumas pessoas têm com esse tipo de problema.