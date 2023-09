Carro cai em vala e capota em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da Brigada Militar, a ocorrência envolveu um veículo conduzido por um homem de 60 anos, que relatou um problema mecânico como a causa do acidente.

O condutor, que seguia pela Avenida da Integração, afirmou que o veículo apresentou uma falha na direção, que resultou em seu travamento. Como consequência, o Renault caiu em uma vala nas proximidades do cruzamento e acabou capotando. Apesar do susto, o motorista saiu ileso.

Nível do Rio Ibirapuitã continua em queda

Os policiais constataram que o veículo estava com o licenciamento atrasado, desta forma, a retirada foi com o guincho do Detran.