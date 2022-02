Carro com família argentina capota na BR 290 em Alegrete

Uma família argentina foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa de Caridade de Alegrete, após capotamento na BR 290. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o veículo com placas da Argentina, trafegava na BR 290, sentido Uruguaiana/Alegrete. No KM 617, o motorista teria entrado no acostamento e retornado abruptamente para a pista de rodagem.

Desta forma, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e capotou às margens da rodovia. Os três ocupantes do Toyota Sedan, foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital, em Alegrete. Todos, são de nacionalidade argentina, sendo pai, mãe e filho. O condutor tem 49 anos.

O veículo não teve condições de rodar e foi recolhido pelo guincho ao depósito do Detran. O acidente foi na manhã de sexta-feira(25), na BR 290, cerca de 25KM da cidade.

Fotos: PRF Alegrete