Carro elétrico: quanto custa trocar a bateria e o que o consumidor precisa saber antes de comprar?

Os carros elétricos estão conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. A economia com combustível, os custos geralmente menores de manutenção e a preocupação ambiental estão entre os principais argumentos que atraem consumidores. Entretanto, antes de optar por essa tecnologia, existe uma questão que merece atenção especial: quanto custa substituir a bateria e qual é a sua vida útil?

A dúvida é pertinente. A bateria é um dos componentes mais caros de um automóvel elétrico e pode representar entre 25% e 40% do custo de fabricação do veículo. Dependendo do modelo e da situação, uma eventual substituição pode representar um gasto bastante elevado para o proprietário.

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Quanto custa uma bateria nova?

O preço varia conforme a marca, o modelo, a capacidade de armazenamento de energia e a tecnologia utilizada.

No mercado brasileiro, estimativas divulgadas pela imprensa especializada apontam valores expressivos para a substituição do componente:

BYD Dolphin: aproximadamente R$ 60 mil;

BYD Dolphin Plus: aproximadamente R$ 70 mil;

JAC e-JS1: a substituição integral pode chegar a R$ 115 mil.

É importante destacar que esses valores são referências divulgadas no mercado, e não necessariamente preços oficiais praticados pelas fabricantes. O orçamento efetivo depende da disponibilidade das peças, da mão de obra especializada e das características de cada veículo.

Na prática, isso significa que a troca integral da bateria pode representar uma parcela significativa do valor de mercado do automóvel.

A bateria precisa ser trocada depois de alguns anos?

Não necessariamente. Essa é uma das informações mais importantes para quem pretende comprar um carro elétrico.

As baterias modernas são projetadas para acompanhar boa parte da vida útil do veículo. Com o passar dos anos, ocorre uma perda gradual da capacidade de armazenamento de energia, o que reduz a autonomia, mas não significa que o componente tenha deixado de funcionar.

Um estudo da empresa Geotab, divulgado em janeiro de 2026, analisou mais de 22.700 veículos elétricos e identificou uma degradação média anual de 2,3% na capacidade das baterias.

Considerando essa média, uma bateria conservaria aproximadamente 81,6% de sua capacidade original depois de oito anos. Os resultados, entretanto, variam conforme o modelo, as condições climáticas e os hábitos de utilização.

Portanto, um automóvel elétrico com oito anos de uso não necessariamente precisa de uma bateria nova. Ele pode continuar funcionando normalmente, embora oferecendo uma autonomia menor do que quando saiu da concessionária.

Garantia: o que oferecem as montadoras?

Outro aspecto fundamental é verificar a garantia específica da bateria, que não deve ser confundida com a cobertura geral do automóvel.

Muitas fabricantes oferecem garantias de oito anos, mas existem diferenças nos limites de quilometragem e nas condições para acionamento.

A BYD, por exemplo, informa em seu site oficial que as baterias de tração dos modelos de uso particular contam com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Já a Volvo oferece cobertura de oito anos ou 160 mil quilômetros para as baterias de seus veículos totalmente elétricos.

Antes da compra, o consumidor deve consultar as condições contratuais e verificar quais situações estão cobertas, se existe um limite mínimo de capacidade da bateria para acionar a garantia e quais são as exclusões previstas.

Nem sempre é necessário trocar a bateria inteira

Uma informação que pode fazer diferença no bolso do proprietário é a possibilidade de reparação parcial do conjunto.

As baterias são compostas por módulos e, dependendo da arquitetura do veículo e da política de reparação da fabricante, pode ser possível substituir apenas os módulos que apresentam defeito, sem necessidade de trocar todo o conjunto.

Nessas situações, o custo do serviço pode ser consideravelmente menor.

Entretanto, nem todos os modelos permitem esse tipo de reparo. Além disso, a intervenção exige equipamentos apropriados e profissionais capacitados para trabalhar com sistemas elétricos de alta tensão.

Por isso, antes de comprar um veículo, vale perguntar à concessionária se a fabricante oferece reparação modular e quais são os procedimentos disponíveis fora do período de garantia.

O que influencia a durabilidade da bateria?

Os hábitos de utilização também interferem na conservação do componente. Entre os fatores que podem acelerar a degradação estão:

Uso muito frequente de carregadores rápidos de alta potência;

Exposição prolongada a temperaturas elevadas;

Permanência constante com a bateria próxima de 100% de carga;

Longos períodos com a bateria completamente descarregada.

Isso não significa que o proprietário deva evitar carregadores rápidos ou deixar de aproveitar toda a autonomia disponível. O mais importante é seguir as recomendações da fabricante e utilizar corretamente os recursos de carregamento do veículo.

E quem pretende comprar um elétrico usado?

Nesse caso, os cuidados precisam ser ainda maiores.

Nos automóveis convencionais, a quilometragem e as condições do motor estão entre os principais indicadores para avaliar um veículo usado. Nos elétricos, existe outro dado fundamental: a saúde da bateria, conhecida pela sigla SOH (State of Health).

Esse indicador mostra quanto da capacidade original de armazenamento de energia permanece disponível.

Antes de fechar negócio, o comprador deve solicitar um diagnóstico técnico da bateria, verificar o histórico de manutenção e conferir quanto tempo de garantia ainda resta.

Também é recomendável comparar a autonomia atual com a autonomia original informada pelo fabricante. Um veículo aparentemente bem conservado pode apresentar uma perda significativa de autonomia em razão da degradação da bateria.

Baterias estão ficando mais baratas

Apesar do custo elevado de reposição, o cenário para os próximos anos apresenta perspectivas positivas.

Segundo levantamento da BloombergNEF, o preço médio mundial das baterias de íons de lítio caiu 8% em 2025, chegando a US$ 108 por quilowatt-hora. Nos conjuntos destinados especificamente aos veículos elétricos, a média foi de US$ 99 por kWh.

A redução dos custos de produção é um dos fatores que podem tornar os automóveis elétricos cada vez mais competitivos. Entretanto, a queda dos preços internacionais não significa que o consumidor brasileiro terá uma redução imediata e proporcional no valor das baterias de reposição.

Impostos, logística, disponibilidade de componentes e custos de distribuição também influenciam o preço final.

Afinal, vale a pena comprar um carro elétrico?

A resposta depende do perfil de utilização e das condições de cada consumidor.

Além do preço de aquisição, é necessário considerar a autonomia real, a possibilidade de recarga em casa, o custo da energia elétrica, o seguro, a manutenção, a garantia da bateria e o valor de revenda.

Para quem mora em cidades do interior, como Alegrete, existe ainda outro ponto importante: avaliar a infraestrutura de recarga disponível na região, especialmente nos trajetos mais frequentes e nas viagens para outros municípios.

A possibilidade de instalar um carregador residencial também pode fazer diferença na experiência de utilização e na economia proporcionada pelo veículo.

Os carros elétricos representam uma alternativa tecnológica e podem oferecer vantagens econômicas importantes. Entretanto, a decisão de compra precisa ir além do preço anunciado na concessionária.

Conhecer a garantia, entender a durabilidade da bateria, verificar as condições de reparação e pesquisar o custo de uma eventual substituição são cuidados essenciais para evitar surpresas no futuro.

Afinal, comprar um carro elétrico não significa apenas escolher uma nova forma de abastecer. Significa também compreender o funcionamento, os custos e a vida útil do componente mais valioso desse tipo de automóvel: a bateria.