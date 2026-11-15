Homem de 62 anos é conduzido à Delegacia após suspeita de abuso contra menina de 5 anos

Um homem de 62 anos foi conduzido para registro de ocorrência após uma suspeita de abuso sexual contra uma menina de 5 anos, no bairro Saint Pastous, em Alegrete, na tarde deste domingo (15).

15 de novembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

Conforme informações apuradas pelo PAT, havia uma festa na residência de uma vizinha quando a mãe percebeu o desaparecimento da filha. Ao procurá-la, encontrou a menina retornando da casa em frente, onde reside o homem de 62 anos.

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A suspeita é de que o homem tenha passado a mão na criança. A Brigada Militar foi acionada e realizou a condução do suspeito para os procedimentos policiais. Ele foi ouvido e liberado após o registro da ocorrência, que foi classificado como simples.

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