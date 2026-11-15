Unicamp desenvolve curativo líquido biodegradável que pode acelerar a cicatrização de feridas

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram uma tecnologia inovadora que poderá representar um avanço no tratamento de feridas: um curativo líquido biodegradável produzido a partir de matéria-prima derivada da cana-de-açúcar. Aplicado diretamente sobre a pele, o produto forma uma película transparente, flexível e resistente à água, com potencial para substituir, em determinadas situações, os curativos convencionais feitos com gazes e ataduras.

A aplicação pode ser realizada por meio de spray ou de um dispositivo portátil. Em aproximadamente 45 segundos, o material forma uma camada protetora sobre a lesão, acompanhando os movimentos naturais do corpo. Essa característica permite sua utilização inclusive em regiões de maior mobilidade, como joelhos e cotovelos.

A tecnologia utiliza um polímero biodegradável denominado poliácido lático (PLA), obtido a partir do ácido lático, que pode ser produzido por meio da fermentação de açúcares presentes na cana-de-açúcar. Quando aplicado sobre a pele, o material forma uma estrutura que favorece a adesão das células envolvidas na regeneração dos tecidos. Durante o processo de cicatrização, o polímero é gradualmente degradado e absorvido pelo organismo.

Tecnologia pode reduzir trocas de curativos e desconforto dos pacientes

Um dos principais diferenciais do curativo líquido está na possibilidade de diminuir a necessidade de trocas frequentes. Nos tratamentos convencionais, a retirada de gazes e ataduras pode provocar desconforto, dor e, em determinadas circunstâncias, interferir no processo de recuperação da pele.

Com a formação de uma película protetora, a tecnologia busca reduzir o manuseio da região lesionada e permitir o acompanhamento visual da evolução da ferida. Além disso, a diminuição do uso de materiais descartáveis pode contribuir para reduzir a geração de resíduos biológicos nos serviços de saúde.

Outro aspecto importante é a flexibilidade do produto, que permite acompanhar os movimentos do paciente sem comprometer a proteção da área lesionada. A resistência à água também representa uma vantagem potencial para o conforto e a rotina de quem necessita de tratamento.

Testes iniciais apontam redução no tempo de cicatrização

Os primeiros resultados experimentais são promissores. Em testes pré-clínicos realizados em animais, os pesquisadores observaram uma redução de aproximadamente 50% no tempo de cicatrização em comparação com os curativos convencionais. Os experimentos também indicaram uma recuperação adequada dos tecidos.

Os resultados despertam interesse para possíveis aplicações em diferentes condições clínicas, incluindo queimaduras, lesões por pressão (escaras), feridas associadas ao pé diabético e lesões decorrentes de acidentes.

A equipe também identifica possibilidades de utilização na medicina veterinária. Entretanto, é importante destacar que cada indicação exige avaliações específicas de eficácia e segurança, considerando as características de cada tipo de lesão e as condições clínicas dos pacientes.

Produto ainda depende de novas etapas de pesquisa

Apesar dos resultados positivos, o curativo líquido ainda não está disponível comercialmente. A tecnologia precisa avançar nas etapas de avaliação pré-clínica e, posteriormente, ser submetida a estudos clínicos em seres humanos.

Também será necessário cumprir os procedimentos regulatórios aplicáveis junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de uma eventual comercialização.

Portanto, embora os resultados iniciais indiquem um potencial significativo, ainda não é possível afirmar que o produto terá os mesmos resultados em pacientes humanos ou que poderá substituir os curativos tradicionais em todas as situações.

Ciência brasileira em busca de soluções mais sustentáveis para a saúde

O desenvolvimento representa um exemplo da contribuição da pesquisa científica brasileira para a inovação na área da saúde. Ao utilizar um polímero biodegradável obtido a partir de uma matéria-prima renovável, a tecnologia reúne duas perspectivas importantes: o aprimoramento dos cuidados com feridas e a busca por alternativas mais sustentáveis para os materiais utilizados na assistência à saúde.

Caso os resultados sejam confirmados nas próximas etapas de investigação, o curativo poderá oferecer uma alternativa de tratamento mais confortável, com menor necessidade de manipulação das lesões e potencial redução do desperdício de materiais.

Mais do que uma inovação na forma de proteger feridas, a tecnologia evidencia como a integração entre química, engenharia de materiais e ciências da saúde pode contribuir para o desenvolvimento de soluções capazes de melhorar a qualidade da assistência e a experiência dos pacientes.

Por: Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Pós-graduando em Hematologia Laboratorial e Clínica – INML

Farmacêutico – CRF 16567