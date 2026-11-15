Ortopedista de Alegrete participa de treinamento especializado em cirurgia de alta complexidade

Ortopedista de Alegrete participou de treinamento prático em laboratório anatômico, em São Paulo, com foco em diferentes vias de acesso para cirurgia de prótese total de quadril. Médico também tem atuado na articulação de eventos científicos e na integração de profissionais da saúde na Fronteira Oeste.

A busca permanente por atualização científica e aperfeiçoamento técnico faz parte da trajetória do médico ortopedista Dr. Julio Rigol, de Alegrete. Nesta quarta-feira, 11 de novembro, o profissional participou de um treinamento prático em cirurgia de prótese total de quadril, no Centro de Treinamento Quirontec, em São Paulo.

A atividade foi realizada em laboratório anatômico, com utilização de cadáveres frescos, modalidade de treinamento que permite aos médicos estudar diretamente as estruturas anatômicas e desenvolver habilidades relacionadas aos procedimentos cirúrgicos.

O conteúdo contemplou duas importantes vias de acesso para a realização da artroplastia total do quadril: a abordagem anterior e a posterior, incluindo a técnica SuperPath. O treinamento teve como objetivo aprofundar conhecimentos sobre as diferentes possibilidades de acesso cirúrgico à articulação, considerando aspectos anatômicos e técnicos envolvidos na implantação de próteses.

A artroplastia total do quadril é um procedimento indicado em determinadas condições em que a articulação apresenta comprometimento importante, como nos casos avançados de artrose. A cirurgia consiste na substituição das superfícies articulares danificadas por componentes protéticos, buscando aliviar a dor e recuperar a função e a mobilidade dos pacientes.

As diferentes vias de acesso representam possibilidades técnicas para a realização desse procedimento. Cada abordagem possui características próprias e exige conhecimento anatômico, planejamento e domínio técnico por parte do cirurgião.

O treinamento em laboratório anatômico constitui uma importante ferramenta de educação médica continuada, pois permite o aprofundamento do conhecimento prático em ambiente específico para capacitação profissional.

Uma trajetória dedicada à cirurgia do quadril em Alegrete



A relação de Dr. Julio Rigol com a medicina e com Alegrete está diretamente ligada à sua trajetória pessoal e profissional.

Em entrevista concedida à Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), publicada na revista O Quadril, em novembro de 2022, o médico contou aspectos de sua formação e da decisão de desenvolver sua carreira profissional fora dos grandes centros urbanos.

Na publicação, Rigol relatou que sua formação acadêmica começou em 1998 e que, naquele momento da entrevista, já acumulava aproximadamente 18 anos de dedicação exclusiva à cirurgia do quadril.

Natural de Alegrete, o médico contou que retornou à cidade em 2010, após experiências profissionais em outros municípios gaúchos. A decisão também esteve relacionada à possibilidade de contribuir com o desenvolvimento da assistência especializada na região.

Na entrevista, destacou que Alegrete ocupa uma posição estratégica na Fronteira Oeste, podendo desempenhar um papel importante na estruturação de serviços especializados para atender pacientes de diferentes municípios.

Rigol também abordou os desafios de produzir trabalhos científicos em cidades menores, especialmente em razão do volume de casos disponíveis para pesquisas. Mesmo diante dessas dificuldades, relatou sua experiência na elaboração e apresentação de um trabalho científico em congresso brasileiro da especialidade.

Articulação científica e fortalecimento da medicina regional

Além da atuação profissional, Dr. Julio Rigol tem participado de iniciativas voltadas à aproximação entre especialistas e à promoção da atualização científica no interior do Rio Grande do Sul.

Em março de 2026, Alegrete recebeu um encontro científico da Sociedade Brasileira do Quadril, realizado nos dias 27 e 28, no Hotel Caverá. A atividade integrou a programação de eventos da entidade e levou à cidade uma oportunidade de intercâmbio e discussão entre profissionais dedicados à especialidade.

Outro destaque ocorreu em setembro deste ano, quando Alegrete sediou a segunda edição da Caravana Conecta SBOT-RS 2026, promovida pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Rio Grande do Sul.

O encontro foi realizado no Hotel Caverá, tendo Dr. Julio Rigol como anfitrião, e reuniu 87 participantes, conforme divulgado pelo portal Alegrete Tudo. Estiveram representadas mais de dez cidades, com a participação de ortopedistas, médicos residentes, infectologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de radiologia e estudantes.

A programação foi direcionada à atualização científica, com discussões relacionadas à ortopedia e ao trauma adulto, além de proporcionar integração entre diferentes categorias profissionais.

A iniciativa integra o Projeto Conecta da SBOT-RS, que busca aproximar a entidade dos profissionais que atuam nas diversas regiões do Estado, promovendo educação continuada e compartilhamento de experiências.

A realização desses encontros em Alegrete demonstra a importância de descentralizar as atividades científicas, permitindo que profissionais do interior também tenham acesso a oportunidades de atualização e relacionamento com especialistas de diferentes localidades.

Atualização profissional e compromisso com a especialidade

A participação em atividades de aperfeiçoamento técnico, congressos e encontros científicos integra o processo de formação continuada dos profissionais da medicina.

Na cirurgia do quadril, o conhecimento das técnicas, das abordagens anatômicas e das possibilidades de tratamento é especialmente relevante diante da complexidade dos procedimentos e das características individuais de cada paciente.

O treinamento realizado em São Paulo representa mais uma oportunidade de aprofundamento técnico para Dr. Julio Rigol, que mantém sua atuação profissional em Alegrete e participa de iniciativas voltadas ao desenvolvimento da ortopedia na região.

Mais do que a participação em um curso, a atividade também permite destacar um aspecto importante da medicina praticada no interior: a possibilidade de conciliar a atuação regional com a busca constante por conhecimento, atualização e intercâmbio científico.

A trajetória do ortopedista reúne, assim, duas dimensões importantes: o exercício da medicina especializada em Alegrete e a participação em iniciativas que aproximam a região dos ambientes de formação, discussão e desenvolvimento científico da ortopedia brasileira.