Enquanto outras cidades registram aumento, Alegrete mantém estabilidade nos casos de Covid-19

Enquanto algumas cidades brasileiras apresentam aumento no número de casos de Covid-19, o cenário em Alegrete permanece estável. De acordo com informações do Setor Epidemiológico do município, o vírus continua circulando na comunidade, mas não houve registros de novas notificações positivas durante o mês de novembro.

Conforme a responsável pelo Setor Epidemiológico de Alegrete, Juliana Michael, o vírus nunca deixou de circular no município, sendo registrados casos positivos de forma eventual. No entanto, até o momento, não foram identificadas alterações fora do padrão esperado.

Juliana também informou que não há pacientes internados em decorrência da Covid-19, nem registros de pessoas hospitalizadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus. Além disso, Alegrete não contabilizou óbitos relacionados à doença.

Apesar do cenário tranquilo, a orientação é manter a atenção, principalmente em relação à vacinação. A responsável pelo setor reforça a importância de manter o esquema vacinal atualizado, especialmente entre os grupos prioritários, como idosos e pessoas imunocomprometidas.

A vacinação também é importante para crianças menores de cinco anos, público contemplado pelo calendário de imunização.

Mesmo com a redução da gravidade e da circulação em comparação aos períodos mais críticos da pandemia, a Covid-19 continua sendo monitorada pelas autoridades de saúde. A manutenção da vacinação e dos cuidados preventivos seguem sendo uma das principais medidas para evitar complicações, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.