Carro sobe calçada e atinge pedestre em Santa Maria

Um carro subiu a calçada e atingiu uma pedestre no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria, na Região Central do RS, na tarde desta segunda-feira (31). A idosa de 82 anos que foi atingida teve ferimentos no braço e na perna direita, mas passa bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria passado mal e perdido o controle do carro, batendo na traseira de outro veículo e invadindo a calçada.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o carro sobe a calçada e atinge a idosa que saía de um restaurante.

O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Exército, que não informou o estado de saúde dele.