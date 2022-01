Números crescentes da Covid: três óbitos e 172 casos positivos nesta segunda-feira

Foram registrados 172 novos casos positivos entre sábado (29/01) e segunda-feira (31/01).

No sábado (29) foram registrados 59 positivados, 37 mulheres e 22 homens, entre 03 meses e 83 anos.

No domingo (30) foram 33 casos positivos, 21 mulheres e 12 homens, com idades entre 05 e 81 anos.

Nesta segunda-feira (31/01) foram 80 casos positivos, 47 mulheres e 33 homens, entre 05 e 77 anos.

Foram registrados 782 recuperados.

Há 10 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, todos pacientes são oriundos de Alegrete, 08 deles estão internados no Hospital de Campanha e na UTI há 02 pacientes diagnosticados com Covid-19.

Bombeiros localizam corpo de homem no Rio Inhanduí

Atualmente são 17.012 casos confirmados e 15.494 recuperados. Há 1.209 casos ativos no Município. Foram registrados óbitos na quinta-feira(27), um homem, 90 anos com 3 doses da vacina,(óbito captado pelo recolhimento da declaração de óbito), na sexta-feira (28), uma mulher, 90 anos com 02 doses da vacina e no sábado (29) uma mulher, 73 anos com 03 doses da vacina, sendo até o momento, 309 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 48.817 testes, sendo 31.805 negativos, 17.012 positivos e há 32 pessoas aguardando resultados de exame.