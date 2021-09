“Carro voador” no Brasil: fabricante de aeronaves e companhias aéreas anunciam acordos relacionados aos eVTOLs

Há um passado não tão distante, quando falávamos sobre a invenção de “carros voadores”, muitas pessoas ficavam atônitas. No entanto, conforme os anos foram passando, estudos e pesquisas sobre a criação deste tipo de carro foram avançando, tornando o que era antes apenas algo da “imaginação”, algo “real”. Inclusive, no Brasil, empresas já começaram corrida para ver quem será a primeira a produzir o “carro voador”.

As empresas são a Embraer, a Gol e a Azul e as três já anunciaram planos envolvendo o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês). A Embraer deseja entregar sua versão da aeronave para clientes a partir de 2026. A Gol e a Azul, por sua vez, possuem acordos para receber a partir de 2025 seus primeiros eVTOLs, os quais serão produzidos por empresas européias.

Os veículos elétricos de pouso e decolagem vertical são aeronaves que lembram helicópteros, mas são menos barulhentas, usam mais hélices para voar e são voltadas para voos mais curtos.

O diretor comercial da empresa de táxi aéreo Helisul, Luis Carlos Munhoz da Rocha, em entrevista ao g1, disse que uma vantagem dessas aeronaves em relação aos helicópteros é o fato de não emitirem gases poluentes.

Além disso, o executivo, que tem um acordo para obter 50 eVTOLs da Embraer em 2016, afirmou que o eVTOL terá um impacto menor ao passar por áreas urbanas, pois esse veículo não conta com um rotor de cauda – hélice que é um gerador de ruído potencial – a qual fica na parte traseira do helicóptero tradicional. Dessa forma, o ruído do eVTOL será muito menor.

Testes para avaliar rotas, tempo e preço de um futuro serviço de eVTOLs serão feitos em outubro pela Helisul e a Embraer. O objetivo é entender qual seria a aceitação de “carros voadores” no mercado brasileiro. No entanto, como a aeronave elétrica ainda não está pronta, os testes serão com helicópteros cujo porte será igual o do eVOLT.

O Bell 505, da fabricante americana Bell Helicopter, será o modelo de testes por ser considerado um helicóptero leve, com 3,25 m de altura, 12,95 m de comprimento e 1,98 m de largura. O experimento será realizado no Rio de Janeiro e vai ter um ponto de embarque na Barra e o desembarque no Santos Dumont. Esse experimento será fundamental, pois, por meio dele, será possível ver a viabilidade da operação do eVTOL.

Por : João Baptista Favero Marques