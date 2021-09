Tempestade de areia pode ocorrer mais vezes no Brasil

Na tarde do último domingo (26), moradores de Guaíra, no interior de São Paulo, registraram uma tempestade de areia que escureceu o céu da cidade. A areia seguiu no sentido norte do estado paulista, atingindo também Ribeirão Preto, Franca, Orlândia, Jardinópolis e Viradouro. Após o fenômeno, a região registrou fortes tempestades.

De acordo com a meteorologista do ClimaTempo, Dóris Palma, tempestades de areia como essa podem acontecer mais vezes, pois não é algo que está diretamente relacionado às mudanças climáticas – já que é um fenômeno muito comum em regiões áridas e semiáridas ao redor do globo.

“Estávamos passando mais de cem dias consecutivos sem chuva significativa, aquela que consegue acumular mais de 10 milímetros em 24 horas, na região de Ribeirão Preto. Por conta disso, o solo na região ficou muito seco, e o retorno da chuva no último final de semana resultou num grande choque de massas de ar quente e seco. Isso intensificou bastante as rajadas de vento pela região, que chegaram a quase 100 km/h por hora e levantaram poeira”, explicou Dóris.

A combinação desses fatores resultou na densa nuvem de poeira. E assim que ela baixou, Ribeirão Preto acumulou 50 milímetros em 24 horas. Mas a meteorologista alerta que o fenômeno pode se repetir em cidades que estiverem com seca.

Por Martina Santos