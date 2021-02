Carroceiros deverão passar por curso de capacitação para melhorar o trânsito

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania está desenvolvendo ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população alegretense. Nos próximos dias será publicado o Edital para a convocação dos interessados em se cadastrar para o Curso de Capacitação Para Condução de Veículos de Tração Animal. Essa é uma ação que visa dar continuidade e aplicabilidade a lei municipal que regulamentou a “Lei das Carroças”.

Também estão sendo organizadas ações para recolher veículos que encontram-se abandonados em via pública, assim como intensificar a atuação da guarda municipal a fim de fiscalizar a situação e possíveis irregularidades de veículos que trafegam pelas vias da cidade. Segundo o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, “essas ações são necessárias para dar resposta as demandas da população alegretense e garantir melhorias na qualidade do nosso trânsito”.

Medeiros ressaltou que haverá ainda algumas mudanças no trânsito de Alegrete no decorrer de 2021, iniciando pela inversão da via preferencial entre o cruzamentos das ruas Marques de Alegrete com General Sampaio, o que se dará nos próximos dias, atendendo a uma demanda da Corporação dos Bombeiros, passando então a Marques de Alegrete a ser a via preferencial.

DPCOM