IBGE abre processo seletivo para contratar recenseadores para Alegrete e região

Quem está desempregado tem um oportunidade com o processo seletivo simplificado do IBGE -2021.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu nesta terça-feira (23) as inscrições do processo seletivo para contratar 181.898, recenseadores, em todo o país, que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2021. Também foi disponibilizado um simulador online em que os candidatos podem calcular a remuneração, já que o profissional receberá por produção.

Em Alegrete, são 70 vagas para Recenseador e 01 para Agente Censitário Municipal (ACM) e 07 para Agente Censitário Supervisor (ACS).

Para concorrer a Recenseador, candidato deve ter nível fundamental completo, e para ACM e ACS, ensino médio concluído.

Remuneração é de R$ 2.100 para ACM, R$1.700,00 para ACS e Recenseador recebe por produtividade.

A taxa de inscrição para as funções de ACM e ACS é de R$ 39,49 e para a de recenseador, de R$ 25,77. As taxas poderão ser pagas pela internet ou em qualquer banco.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para Recenseadores, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19.

O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.

Para mais informações acesse o site do IBGE (www.ibge.gov.br) ou os editais no site da Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/) ou entre em contato pelo WhatsApp do IBGE Alegrete (55) 98130-4924 (Lilian Stringari)” podem ser feitas no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção, enquanto o simulador está disponível no hotsite do Censo 2021.

A coordenadora do IBGE de Alegrete, Milena Cambraia, informa que são cerca de 70 vagas de rescenceador e oito de agentes censitários- divididos entre os municípios que a gerência local atende. Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis, Jaguari, São Vicente e Mata.

As inscrições vão até:

de 23 de fevereiro até o dia 19 de março de 2021 (Recenseador)

de 19 de fevereiro até o dia 15 de março de 2021 (Agente Censitário Municipal/Supervisor)

Com informações do site do IBGE