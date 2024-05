Cartório Eleitoral emite títulos na Câmara de Vereadores

Share on Email

Em uma iniciativa para facilitar o acesso aos serviços eleitorais, a Câmara de Alegrete Vereadores está colaborando com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral da 5ª Zona (TRE 005), transformando o plenário da câmara em um centro temporário para emissão de títulos eleitorais.

Os serviços estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no endereço Rua Vasco Alves, 125, no centro de Alegrete. Esta ação, que começou na quinta-feira, é importante para aqueles que não têm acesso fácil à internet, proporcionando um meio alternativo para a emissão do título eleitoral.

A iniciativa busca não apenas ampliar o exercício da cidadania, mas também preparar a população local para as próximas eleições, garantindo que todos tenham a oportunidade de votar. A equipe do TRE 005 está equipada para atender a todos que chegarem durante o horário de funcionamento, e não são necessários agendamentos prévios.

Esta colaboração entre a Câmara e o TRE é um exemplo de como as instituições podem trabalhar juntas para servir melhor aos cidadãos, facilitando o acesso aos direitos democráticos fundamentais.