Cartório Eleitoral finaliza carga nas urnas e montagem de sacolas aos mesários

A equipe do Cartório Eleitoral de Alegrete trabalha intensamente para deixar tudo pronto para o primeiro turno das eleições de 2022.

Na próxima segunda-feira será finalizada a carga nas urnas e haverá ainda mais um treinamento de mesários na proxima terça-feira( 27).

A equipe está finalizando as sacolas dos mesários com o material que vai ser utilizado nas sessões eleitorais do Município. Alegrete tem 193 sessões eleitorais.

Outro trabalho será a realização da audiência de verificação de integridade e autencidade dos sistemas de transportadore JE- Connect.