Encontro internacional de caiqueiros vai descer Rio Ibirapuitã

Apaixonados por caique organizam o I Encontro Internacional de Caiqueiros do Pampa, numa expedição pelo Rio Ibirapuitã.

O encontro será dias 5 e 6 de novembro. As inscrições para quem for participar dará direito a camiseta oficial do evento, jantar, almoço e pode ser feita até o dia 7 de outubro pelo site: eicapampa.alegrete.com.br/index.php? class=inscriçãoFormulário&method=onShow

A organização espera um grande número de partipantes de Alegrete e região, visto que descer o rio de caique é uma aventura por estarem em permanente contato com a natureza.