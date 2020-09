Casa do Bairro Lara é alvo de depredações frequentes

Compartilhe









Uma situação tem aterrorizado uma família no bairro Lara, em Alegrete.

Há 12 dias, os proprietários da casa foram surpreendidos com um estrondo, por volta das 23h. O casal estava jantando quando percebeu que algo tinha acontecido na garagem. Assim que saíram perceberam que o para-brisa traseiro do carro, estava arrebentado. Porém, não identificaram ninguém.

“Logo que percebemos o que havia acontecido ficamos com receio, mas não saímos para tentar identificar. Como não teríamos motivo para temer alguma represália, imaginamos que tinha ocorrido algum engano ou fatalidade da pessoa acertar o carro” – comentou a dona da casa.

Entretanto, o casal novamente foi surpreendido. Três noites depois, novamente ouviram um barulho. Desta vez, era mais tarde, início da madrugada. Assim que o esposo saiu pra fora percebeu que o veículo estava todo sujo de óleo. Novamente, não identificaram ninguém.

Com a reincidência, o casal resolveu fazer registro na Delegacia de Polícia, além de colocar um sistema de videomonitoramento. E, para surpresa deles, o indivíduo voltou a atacar mais uma vez.

Uma semana depois da segunda invasão, um homem se aproximou da casa e foi flagrado pelas câmeras. Ele estava com uma lata de removedor de tinta e iria jogar no carro. Mas como fez barulho e o casal acendeu a luz, ele saiu da frente da casa e deixou apenas a lata.

Mas desta vez, há imagens que comprovam a tentativa de danificar o veículo. Não satisfeito, novamente quebraram o para-brisa. “A intenção é dar prejuízo mas o motivo é o que queríamos saber. Nós estamos com medo não sabemos quem tá fazendo isso, por esse motivo divulguei as imagens na tentativa de identificá-los” – comentou.

As imagens que a dona da residência destacou acima são do sistema de videomonitoramento em que ela colocou em sua página do facebook. Veja abaixo o vídeo:

