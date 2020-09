Polícia Civil terá mais um delegado em Alegrete

Compartilhe









Na tarde de ontem(2), a informação de que um novo Delegado deve chegar no Município foi confirmada pelo atual Delegado Regional e da DPPA, Valeriano Neto. Ainda não há nome definido do novo titular da DPPA, mas sabe-se que ele deverá se apresentar nos próximos dias.

O reforço se deve a formatura de 55 novos delegados que ocorreu na quarta-feira. Destes, 11 serão designados para cidades da Fronteira, uma delas Alegrete.

O deputado Frederico Antunes prestigiou a cerimônia virtual de formatura da 47ª turma do curso de formação profissional de Delegados de Polícia da ACADEPOL/RS. Ao todo, são 55 novos delegados que ingressam na Polícia Civil através de concurso público realizado em 2018, e que agora serão incorporados às delegacias do Estado.

Entre as cidades contempladas estão Alegrete (um delegado), Dom Pedrito (um delegado), Encruzilhada do Sul (um delegado), Itaqui (um delegado), Rosário do Sul (um delegado) e Uruguaiana (cinco delegados). Para Quaraí, será destinado um delegado, mas a questão está sob judice. A cerimônia oficial de formatura teve o governador Eduardo Leite como patrono da turma. O líder do governo, deputado Frederico Antunes (Progressistas), destacou a importância do ato, bem como do valor que os futuros delegados terão enquanto servidores públicos no auxílio constante e indispensável à sociedade gaúcha.

No cargo na Delegacia Regional e da DPPA de Alegrete, desde o final do ano passado, Delegado Valeriano Neto falou sobre o acúmulo de serviço e destacou a necessidade de mais um Delegado.” As dificuldades maiores recaem sobre a carência de recursos humanos. Com muitos policiais pedindo aposentaria, a falta de policiais já é visível”- citou na época.