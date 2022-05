Casa do Mate, espaço exclusivo em cuias personalizadas a laser e artigos para o chimarrão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Chegou, em Alegrete, a CASA DO MATE!

Sempre presente no dia a dia, o chimarrão é uma das paixões que mais representa e identifica o povo gaúcho. Com o significado da hospitalidade e amizade, o bom mate é o acompanhamento ideal em qualquer estação do ano, para a boa prosa ou até mesmo nos momentos de reflexão dos gaúchos.



E, para os apaixonados por essa bebida campeira, o mate também pode ganhar o mundo através de empreendimentos que valorizam a tradição. Esse é o caso do jovem Flauber Machado e sua tia Meire Rodrigues que, através de experiências, viram na necessidade um bom motivo para empreender e apresentar à comunidade uma nova opção de personalizar os artigos do chimarrão e cultuar a tradição.



A Casa do Mate foi inaugurada na última sexta-feira (13), porém desde o ano de 2018, vem fazendo história e ganhando o público de todas as idades, atuando exclusivamente em cuias personalizadas a laser e artigos para o chimarrão.



O intuito é oferecer aos clientes um espaço intimista e tradicional com variedade em cuias, garrafas térmicas, mateiras, bombas, erva-mate, acessórios e muito mais.

A Casa do Mate está localizada na Avenida Dr. Lauro Dorneles, 719 – centro, diagonal à Caçulinha.

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9902 8580

Instagram: @acasadomate_doalegrete

Aline Menezes