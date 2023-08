Casa é consumida pelo fogo em Alegrete

Share on Email

Conforme relatos do proprietário da residência, um idoso de 62 anos, ele estava na casa de um amigo quando recebeu a notícia que a casa estava pegando fogo. “Eu tinha material reciclável no banheiro, mas sinceramente não tenho a menor ideia do que poderia ter causado o incêndio”, relatou o proprietário em entrevista ao PAT. Ele não descartava a possibilidade de uma ação criminosa.

A casa, de duas peças de madeira, foi rapidamente consumida pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rápido para controlar o incêndio, evitando que ele se alastrasse para casas vizinhas, entretanto, algumas pessoas já estavam tentando debelar as chamas.

Um aspecto de destaque nesse episódio foi a preocupação do proprietário com seu fiel companheiro de quatro patas. O idoso expressou alívio ao constatar que seu cão sobreviveu ao incêndio ileso. A Brigada Militar também esteve no endereço.