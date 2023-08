Motorista de Palio colide em Montana estacionada

Na madrugada deste sábado(12), um acidente de trânsito ocorreu na rua Dionisio Vilarinho, situada no bairro Progresso, em Alegrete.

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o fato envolveu um Palio e uma Montana que estava estacionada. O condutor, de 49 anos, seguia pela via em direção ao bairro quando relatou ter sofrido um mal súbito. “Minhas vistas escureceram e quando percebi a colisão já tinha ocorrido”- citou.

O motorista do Palio informou que sentiu dores no joelho, mas optou por não receber atendimento médico. Ele fez questão de salientar que não havia consumido bebidas alcoólicas, sendo que o teste do etilômetro confirmou a ausência de álcool em seu organismo. A Brigada Militar esteve no local para atender a ocorrência.