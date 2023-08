Falcões, equipe de Taekwondo, recebe homenagens na Câmara de Vereadores

Na manhã de quinta-feira, dia 10, na Câmara de Vereadores de Alegrete ocorreu a cerimônia de homenagem à equipe de Taekwondo “Equipe dos Falcões”. Liderada pelo atleta e instrutor, Daniel Dias Tavares, a equipe recebeu votos congratulatórios do vereador Anilton Oliveira, do PT, em virtude da sua brilhante participação na Copa Sapiranga, uma competição de renome estadual, onde conquistaram uma série de medalhas para o município de Alegrete. O evento foi marcado por um clima de orgulho e satisfação, tanto por parte dos atletas homenageados quanto dos familiares.

O vereador Anilton Oliveira destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e superação, ressaltando o papel fundamental da equipe “Equipe dos Falcões” na promoção desses valores na comunidade alegretense.

Dentre os atletas que foram agraciados com votos congratulatórios, destaca-se Brayan Brandolt Tavares, que conquistou a medalha de ouro nas categorias Mirim até 30kg Kiorugui e Poonsae Família. Além disso, Heitor Rosso Gomes do Nascimento também recebeu a merecida homenagem por sua excelente performance, garantindo a medalha de ouro na categoria Mirim até 39kg Kiorugui. Uilian Ricardo Nascimento Vargas, com sua dedicação e esforço, conquistou a medalha de ouro na categoria adulto Kiorugui, na divisão acima de 83 kg. O próprio Daniel Dias Tavares, além de liderar a equipe, brilhou na competição na categoria Poonsae Família, faixa-preta Sub 40.

Não menos importante, Helena Rosso Gomes Welter também foi reconhecida pelos votos congratulatórios devido à sua participação nos Jogos Estudantis Brasileiros, representando não apenas sua escola, mas também o espírito esportivo e determinação de Alegrete.

O vereador Anilton Gonçalves de Oliveira expressou sua admiração pelos atletas e enalteceu a dedicação, o empenho e a representatividade que eles trazem para o município. “Esta proposição é um reconhecimento merecido e necessário à atuação exemplar dos atletas alegretenses em uma competição de tamanha relevância tanto a nível estadual quanto nacional”, afirmou o vereador.

A cerimônia de entrega dos votos congratulatórios não apenas celebrou as conquistas esportivas individuais, mas também ressaltou o valor do trabalho em equipe, o comprometimento com a excelência e a capacidade de superação que são essenciais não apenas no esporte, mas também na vida cotidiana.

A “Equipe dos Falcões”, sob a liderança de Daniel Dias Tavares, continua a inspirar e motivar, mostrando que, com determinação e foco, é possível alcançar grandes feitos e conquistar vitórias memoráveis.