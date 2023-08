Defesa vai entrar com pedido de habeas corpus em razão da prorrogação da prisão de Emerson Leonardi

A defesa de Emerson, representada pela advogada Jo Ellen Silva da Luz, disse ao PAT que será apresentado um pedido de revogação da prisão temporária, ou seja, a defesa está tomando medidas legais, para entrar com pedido de habeas corpus.

Priscila, de 40 anos, estava desaparecida desde o mês de junho, e as investigações apontaram para o envolvimento do primo no crime. Emerson da Silveira Leonardi, de 30 anos, encontra-se sob custódia desde o dia 13 de julho.

As autoridades policiais alegam que Emerson é o principal suspeito da morte de Priscila, além de ser apontado como responsável pela ocultação do cadáver. A enfermeira esteve desaparecida por mais de 20 dias, até que seu corpo foi encontrado às margens do Rio Ibirapuitã, fundos do bairro Rui Ramos.

A investigação policial sustenta que Emerson desempenhou um papel crucial no crime, tendo inclusive comunicado o desaparecimento de Priscila às autoridades, juntamente com outros membros da família. A Delegada Fernanda Mendonça, encarregada do caso, afirmou que as investigações continuam em andamento, mantendo-se sob sigilo.

A principal linha de investigação, segundo a Polícia, é de natureza financeira. Embora os detalhes exatos não tenham sido revelados, suspeita-se que questões relacionadas a heranças e finanças possam estar por trás do homicídio.

O caso:

O desaparecimento de Priscila Leonardi ocorreu após ela ser vista com vida pela última vez em 19 de junho, ao sair da casa de seu primo Emerson. Na ocasião, ela estava a caminho da residência de uma prima, localizada a 5 km de distância, onde estava hospedada. O corpo da enfermeira foi encontrado pela polícia em 6 de julho, e uma perícia subsequente indicou que sua morte foi resultado de estrangulamento, além de apresentar lesões condizentes com espancamento.

A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas da morte de Priscila Leonardi. Além disso, há uma linha de investigação que considera a possibilidade de o crime estar relacionado com uma herança deixada pelo pai da enfermeira.