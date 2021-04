Casa é destruída por incêndio no Bairro Segabinazzi

Compartilhe















Na noite de segunda-feira(19), a guarnição dos Bombeiros composta pelos sargentos Ferrão e Robson e os soldados Neto e Borges, foi acionada no bairro Segabinazzi, em Alegrete.

No endereço, uma casa mista foi quase que totalmente destruída pelo fogo. O sinistro que derrubou paredes(de alvenaria), de uma peça na frente da residência, também, destruiu outras duas peças na lateral que eram de madeira. Nos fundos, havia uma outra peça, residência do filho da proprietária que foi atingida.

Conforme informações apuradas pela reportagem no local, a moradora não estava na casa quando os Bombeiros chegaram. Um dos vizinhos disse que ela saiu pouco tempo antes deles perceberem as chamas. Todos os pertences que estavam na residência foram destruídos pelo fogo. Não havia, até o momento, informações do que poderia ter sido a causa do incêndio. Com o combate e o trabalho rápido dos Bombeiros, nenhuma outra residência foi atingida. Não houve feridos.

O filho da proprietária acompanhou o trabalho dos Bombeiros.