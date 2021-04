Filho encontra o pai morto no chão do quarto no Bairro Jardim Planalto

Compartilhe















No final da tarde do último domingo(18), foi registrado na Delegacia de Polícia, uma ocorrência referente ao falecimento de um morador do bairro Jardim Planalto que foi encontrado, sem vida, pelo filho de 14 anos.

Conforme informações da ocorrência, o policial civil foi acionado diante da informação de que um homem estaria sem vida, caído, no chão do quarto. O relato, no endereço, foi de que o filho acordou por volta do meio-dia e foi verificar como o pai estava, já que ficou cuidando dele até por volta das 4h. O homem estaria embriagado e também tinha problemas de hipertensão, conforme o menor. Ele residia sozinho com o pai.

Ao constatar que o idoso estava caído próximo à porta do quarto, sem sinais vitais, o adolescente ligou para Brigada Militar e Samu. Foi realizado o levantamento fotográfico e o corpo liberado para o IML. Não havia sinais de violência o que caracterizou mal súbito.

A vítima foi identificada como Dario Fernando Goulart Porto de 63 anos.