Casa é totalmente destruída pelo fogo em Alegrete

Segundo relato, no local havia apenas um idoso, de 76 anos, que perdeu tudo o que tinha na residência. Até o momento, não há informações sobre o que teria originado o sinistro.

O morador precisa de auxílio para recomeçar. O PAT entrou em contato com a Secretária Iara Caferatti, da Assistência Social, e ela ressaltou que já iria comunicar uma assistente social para verificar a situação do idoso.

Caso alguém, também, queira ajudar, pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, pois o idoso ficou apenas com a roupa do corpo – (55) 3961-1719.

Os Bombeiros atenderam a ocorrência. A equipe chegou rápido no local, mas as chamas já tinham atingido toda a casa. Não houve feridos.