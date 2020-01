Casal alemão que foge do frio e viaja de motorhome chama a atenção em Balneário Pinhal

Jürgen e Ursula Lenz aproveitam há 26 anos o inverno na Alemanha para desbravar terras onde o verão está dando as caras.

Na tarde do último sábado (4), um motorhome estacionado na beira da Lagoa da Rondinha, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte, chamava atenção dos frequentadores do local, que fica às margens da RS-040, uma das principais ligações de Porto Alegre e da Região Metropolitana com as praias da região. Com uma placa diferente, no padrão da União Europeia, e com diversos adesivos que remetem à Alemanha na lataria, o veículo de porte avantajado carrega o casal alemão Jürgen Lenz, 78 anos, e Ursula Lenz, 77 anos, ao redor do mundo.

Há 26 anos, a dupla aproveita esta época do ano para fugir do rigoroso inverno alemão e desbravar terras onde o verão está dando as caras. Jürgen e Ursula já percorreram diversos continentes, sempre no rastro do sol e de temperaturas mais elevadas.

Estirado em uma espreguiçadeira, Jürgen lia tendo a lagoa como pano de fundo, enquanto a esposa ajeitava os pertences da dupla dentro do veículo. Sorridente e receptivo, o alemão, que é oficial da reserva da Força Aérea Alemã, explicou, em conversa em inglês com a reportagem de GaúchaZH, que a aventura de quase três décadas iniciou com o objetivo de escapar das baixas temperaturas registradas em Hamburgo, onde o casal mora, durante o inverno.

— Muito frio na Alemanha. A neve fica nessa altura — gesticula Jürgen, apontando para a cintura e com um semblante de reprovação, ao falar sobre o inverno alemão.

Nos últimos 26 anos, a vida da dupla é dividida pelas estações do ano. Entre abril e outubro, eles seguem residindo normalmente em Hamburgo. De outubro a meados de abril, o casal sai na cola do verão em outros locais do mundo, tendo o Brasil como um dos destinos favoritos. Neste ano, a viagem começou em 7 de novembro.

— Viemos ao Brasil mais de 10 vezes — explica Jürgen.

Dentro da motorhome, o casal carrega mantimentos, livros e vinho, uma das bebidas preferidas da dupla. O veículo, um Mercedes Benz, modelo 614D, é transportado da Europa a bordo de uma embarcação até o continente americano, de onde a dupla segue viajando em direção ao Brasil, passando também pela Argentina e pelo Uruguai. O motorhome é equipado com painel solar, que fornece energia elétrica, e um reservatório de água. Alimentos são comprados pela dupla de município em município visitado. Mapa rabiscado Com orgulho, o casal mostra um mapa mundi com diversas regiões do mundo rabiscadas com caneta, destacando todos os locais já visitados pela dupla. Entre as cidades favoritas, ambos unem o tom e, com certo saudosismo, citam Buenos Aires, na Argentina, destacando o apreço pela culinária local. Elencando os locais preferidos no Rio Grande do Sul, Jürgen cita Santa Rosa, Santo Cristo, Novo Hamburgo e Gramado. Jürgen diz que adora a receptividade e o espírito amigável dos brasileiros. Apreciadora da boa culinária, a dupla coloca o churrasco gaúcho e o “asado” argentino entre as comidas preferidas. — Também gosto de caipirinha, mas da verdadeira, feita com cachaça brasileira. Não gosto da feita com vodka — sentencia o alemão. Na noite de sábado, Jürgen e Ursula dormiram na lagoa, em Balneário Pinhal. Segundo o alemão, o repouso foi “muito tranquilo”. Após a passagem pelo Litoral Norte, a dupla seguiria viagem em direção à Praia do Cassino, no Litoral Sul. Depois, iriam para o Chuí, antes de entrar no Uruguai. Na parte traseira do motorhome, a frase escrita em alemão “eine starke truppe” — que em tradução livre significa “uma tropa forte” — parece resumir a parceria da dupla na aventura anual, desbravando os locais banhados pelo sol e pelo calor. Fonte: Gaúcha/ZH Por ANDERSON AIRES