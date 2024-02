Casal argentino sofre ferimentos em capotamento na BR-290 em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã deste sábado, dia 17, um acidente na BR 290, KM 598, próximo a Alegrete, deixou um casal argentino ferido. O veículo, uma SW4 Toyota, conduzido pela mulher de 59 anos, saiu da pista e capotou às margens da rodovia. O esposo, de 64 anos, estava no banco do passageiro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi despachada para o local, e os feridos foram encaminhados à Santa Casa de Alegrete.

Família de ‘Salada’ continua busca desesperada por funcionário público desaparecido

Inicialmente, havia sido reportado que as vítimas estavam presas nas ferragens, o que mobilizou também uma equipe dos Bombeiros. Contudo, ao chegarem ao local, constatou-se que não havia necessidade de resgate das vítimas no interior do veículo.

O casal argentino estava viajando no sentido Uruguaiana-Alegrete quando ocorreu o acidente. As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda não foram esclarecidas. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).