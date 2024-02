Performance de Matteus na Festa do BBB 24 destaca amor pela cultura gaúcha e suas raízes

Share on Email

O guri do Alegrete apresentou uma performance solo no palco, interpretando “História dos Passarinhos”, uma música do cantor gaúcho Gildo de Freitas, emocionando-se durante a apresentação.

Em um ano marcado pelo 60º aniversário do lançamento da obra de Gildo de Freitas, “História dos Passarinhos”, a presença dessa música na festa trouxe um momento especial para Matteus, que a considera uma de suas favoritas. A apresentação proporcionou esse momento, destacando o amor do alegretense por sua terra natal, suas raízes, cultura e tradições, evidenciando imagens que transmitem respeito e gratidão genuínos. Matteus, ao interpretá-la, transmitiu esses sentimentos com sinceridade e emoção.

A letra da música ecoou na festa, tocando temas como a relação entre humanos e animais e a importância da liberdade para todos os seres vivos. Em um trecho, Matteus entoa: “Comprei com gaiola e tudo, Para evitar discussão, E fui abrindo a portinha, E abrindo meu coração”, demonstrando sua conexão com a mensagem da canção.

Neste sábado, está prevista a realização da Prova do Anjo, na qual o vencedor receberá imunidade e terá o poder de indicar alguém diretamente para o paredão, seguindo a dinâmica da semana.