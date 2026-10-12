Casal de Alegrete morre em acidente entre moto e van na BR-472, em Santa Rosa

Marcos e Tatiana Ximenes, ambos de 48 anos, retornavam de um passeio a Ametista do Sul com um grupo de amigos. A morte do casal provocou grande consternação entre familiares e amigos.

O casal alegretense Marcos e Tatiana Ximenes, ambos de 48 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (12), no quilômetro 153 da BR-472, em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul.

As vítimas viajavam em uma motocicleta BMW R 1250, emplacada em Porto Alegre, que se envolveu em uma colisão frontal com uma van Mercedes-Benz Sprinter, com placas de Ijuí.

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Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu os dois veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a van teria invadido a pista contrária, por motivos ainda desconhecidos. Marcos e Tatiana morreram no local.

O motorista da van, de 44 anos, ficou ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rosa. De acordo com as informações iniciais, ele estava em estado estável.

Casal, que deixa dois filhos, retornava de passeio com amigos. Marcos e Tatiana retornavam de uma viagem a Ametista do Sul, onde estiveram a passeio com um grupo de amigos. A notícia do acidente causou grande comoção entre as pessoas que acompanhavam o casal na viagem e entre familiares e amigos em Alegrete. Tatiana trabalhava na mecânica Franciscano e conforme Tiago proprietário da empresa, uma excelente profissional. Já Marcos atuava na CPFL. “Éramos amigos também de encontro de motos”- acrescenta Tiago.

Ainda não há detalhes sobre o translado e últimas homenagens.

Fotos: reprodução