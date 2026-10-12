Solidariedade colorada marca o Dia das Crianças na Moradia Transitória de Alegrete

O Consulado do Sport Club Internacional e a Guarda Popular de Alegrete realizaram uma ação solidária em comemoração ao Dia das Crianças, levando alimentação, atividades recreativas e momentos de convivência às crianças e aos adolescentes acolhidos pela Moradia Transitória e acompanhados pelo Serviço de Família Acolhedora do município.

A iniciativa contou com a distribuição de cachorro-quente e atividades de diversão, proporcionando um momento de integração e confraternização aos participantes.

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A ação teve como objetivo celebrar a data e proporcionar experiências de lazer e convivência às crianças e aos adolescentes atendidos pelos serviços de acolhimento. A iniciativa também destacou a importância da participação da comunidade em ações voltadas ao bem-estar desse público.

A parceria entre o Consulado do Internacional, Guarda Popular e os serviços municipais de acolhimento evidencia a relevância do envolvimento de diferentes setores da sociedade na promoção de iniciativas de caráter social, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio às crianças e aos adolescentes.

Em agradecimento à iniciativa, a Moradia Transitória e o Serviço de Família Acolhedora reconheceram a participação do consulado e a dedicação dos envolvidos na realização da atividade.

A ação marcou a celebração do Dia das Crianças com momentos de descontração e solidariedade, reforçando a importância do cuidado, da convivência e da garantia de direitos na infância e na adolescência.