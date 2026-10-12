Rolê de Bike transforma pedalada em ação solidária para crianças do Passo Novo

O espírito de solidariedade marcou o último domingo, 11 de outubro, com uma ação promovida pelo grupo Rolê de Bike, de Alegrete. A iniciativa resultou na entrega de mais de 200 kits de doces para crianças da comunidade do Passo Novo, em uma mobilização voltada a tornar o Dia das Crianças mais alegre para os pequenos e suas famílias.

Os integrantes realizaram o deslocamento de bicicleta, levando mochilas carregadas de doces para a distribuição. A atividade foi organizada com a participação de membros do grupo, que se mobilizaram para viabilizar mais uma iniciativa social.

Além da entrega dos kits, a ação proporcionou um momento de aproximação entre os participantes e os moradores da comunidade. Segundo a organização, a receptividade dos moradores e a participação de crianças e jovens que aguardavam a chegada do grupo contribuíram para a realização da atividade.

A iniciativa também contou com o apoio da empresária Jaciele, do Bolicho do Jaci, que disponibilizou alimentos e refrigerantes para os integrantes que se deslocaram de Alegrete até o Passo Novo.

Ao avaliar a ação, a coordenação destacou a importância do trabalho coletivo e do comprometimento dos participantes para que a atividade fosse realizada conforme o planejado. O agradecimento foi direcionado aos integrantes Bernardo Parcianello, Micael Vargas, Claiton e ao vice-coordenador Matheus da Rosa, pela disponibilidade e responsabilidade na organização.

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O grupo Rolê de Bike desenvolve atividades relacionadas à prática do ciclismo e também participa de iniciativas de caráter social em Alegrete. Em reportagem publicada pelo portal Alegrete Tudo, em abril de 2024, o grupo foi apresentado como uma iniciativa que reúne jovens apaixonados por bicicletas, passeios e ações sociais.

A distribuição dos mais de 200 kits no Passo Novo reforça a proposta de utilizar a união e a participação coletiva para levar alegria a outras pessoas. Para os organizadores, o resultado da atividade representa mais uma etapa concluída e a continuidade do compromisso de contribuir com a comunidade por meio de ações solidárias.

Solidariedade que se transforma em atitude

A ação teve como princípio a união de esforços em benefício de outras pessoas. Com bicicletas, mochilas cheias de doces e disposição para colaborar, os integrantes do Rolê de Bike levaram à comunidade uma iniciativa que buscou valorizar a infância, a convivência e a solidariedade.