Cenáculo com Maria: um encontro de fé, oração e devoção

O Cenáculo com Maria reúne um bom público no Ginásio do Colégio Divino Coração, com participantes envolvidos em uma programação dedicada à espiritualidade e à comunhão com Deus.

Promovido pela Renovação Carismática Católica (RCC), o encontro chega à sua 28ª edição, reunindo fiéis para momentos de oração, pregação e celebração religiosa.

Neste ano, o tema é “Com minha mãe, voltem ao cenáculo”, passagem inspirada em Atos dos Apóstolos 1,14, que convida os participantes a fortalecer a fé e a vivenciar a união por meio da oração.

A programação iniciou pela manhã, com a oração do Santo Terço, e segue ao longo do dia com atividades de espiritualidade. O encontro também conta com a presença de Eberson Rodrigues, coordenador estadual do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica do Rio Grande do Sul.

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Entre os momentos previstos estão a oração diante do Santíssimo Sacramento e a possibilidade de receber o sacramento da Reconciliação, com atendimento de confissões.

O encerramento está previsto para as 16h, com a celebração da Santa Missa, seguida da bênção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O Cenáculo com Maria integra a caminhada de evangelização da Renovação Carismática Católica em Alegrete e na região. Em 2027, o movimento deverá celebrar 40 anos de atuação no município e na Diocese de Uruguaiana.

A participação dos fiéis neste feriado reforça a tradição religiosa e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, em um dia dedicado à fé e à oração.