El Niño pode atingir força histórica no fim de 2026 e acende alerta para mudanças no clima

O El Niño previsto para o ciclo 2026-2027 poderá atingir intensidade excepcional no fim deste ano, com pico esperado entre novembro e dezembro. Projeções climáticas citadas nas análises do fenômeno apontam para um aquecimento muito acima dos níveis normalmente observados, levantando a possibilidade de um episódio sem precedentes na série histórica recente.

A estimativa mais expressiva indica que a anomalia da temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4, área de referência para o monitoramento do fenômeno no Pacífico Equatorial, poderá se aproximar de 4 °C acima da média. Se confirmada, essa marca ultrapassaria os valores associados aos episódios mais intensos já registrados e colocaria o evento entre os mais fortes dos últimos 150 anos, conforme a análise apresentada.

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A projeção, entretanto, deve ser interpretada com cautela. Trata-se de uma estimativa de intensidade máxima, sujeita a mudanças à medida que novas observações oceânicas e atmosféricas forem incorporadas aos modelos.

Pico deve ocorrer no fim do ano

O comportamento previsto segue um padrão conhecido da climatologia. Historicamente, muitos episódios de El Niño atingem sua maior intensidade no fim do ano, especialmente entre novembro e dezembro.

Entre os grandes eventos registrados estão os de 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 e 2023-2024. Esses episódios apresentaram seus picos de aquecimento entre novembro e dezembro, embora com diferenças na evolução e na duração.

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O calendário previsto para 2026-2027, portanto, não é incomum. O que chama a atenção é a intensidade que o fenômeno poderá alcançar.

Depois do pico, a tendência projetada é de enfraquecimento gradual a partir do início de 2027. Isso não significa, necessariamente, que seus efeitos sobre o clima desaparecerão no mesmo ritmo. A atmosfera e os oceanos podem continuar respondendo ao aquecimento mesmo quando as temperaturas do Pacífico começam a recuar.

Por que o fenômeno ganha força?

O El Niño se desenvolve a partir de mudanças na interação entre o oceano e a atmosfera, principalmente na faixa equatorial do Pacífico.

Em condições habituais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, deslocando águas superficiais mais quentes em direção à Indonésia e à Austrália. Quando esses ventos enfraquecem, parte desse calor se desloca para o Pacífico central e oriental, elevando a temperatura da superfície do mar.

Outro mecanismo importante é a redistribuição do calor armazenado nas camadas oceânicas. Alterações nas correntes marítimas e na profundidade da termoclina — faixa que separa águas superficiais mais quentes de águas profundas mais frias — favorecem a expansão do aquecimento em direção ao leste.

Esse processo não acontece de forma instantânea. O calor acumulado no oceano pode continuar influenciando as temperaturas durante meses, permitindo que o fenômeno se intensifique mesmo depois de seus primeiros sinais.

Ao mesmo tempo, o aquecimento modifica a circulação atmosférica e os padrões de vento. Essas mudanças podem reforçar o próprio aquecimento do Pacífico, criando um sistema de interação entre mar e atmosfera que sustenta o desenvolvimento do El Niño.

O que significa um Super El Niño?

A intensidade do fenômeno é acompanhada, entre outros indicadores, pelo Índice Oceânico Niño (ONI), utilizado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Esse índice mede a variação da temperatura da superfície do mar em relação à média histórica em uma área específica do Pacífico Equatorial. Valores persistentemente elevados indicam um aquecimento mais intenso.

A expressão Super El Niño é usada informalmente para descrever episódios excepcionalmente fortes, geralmente associados a anomalias de pelo menos 2 °C na região Niño 3.4. Não se trata, porém, de uma categoria oficial universalmente padronizada.

Na projeção apresentada para 2026-2027, a possibilidade de uma anomalia próxima de 4 °C representa o principal sinal de alerta. Se esse patamar for efetivamente alcançado e confirmado pelos dados observados, o evento poderá superar marcas históricas de aquecimento.

É importante distinguir, contudo, uma projeção de um registro confirmado: somente o acompanhamento das medições permitirá determinar a intensidade máxima efetivamente atingida.

Intensidade não significa impactos iguais em todo o planeta

Um dos pontos mais importantes na análise do El Niño é que o aquecimento do Pacífico não se traduz automaticamente em consequências proporcionais em todas as regiões do mundo.

A intensidade do fenômeno é apenas uma parte da equação. A localização das águas mais quentes, a circulação dos ventos, as condições dos demais oceanos e a interação com outros sistemas climáticos influenciam a maneira como cada região responde.

Por isso, dois episódios de El Niño com intensidades diferentes podem produzir efeitos semelhantes em determinada área ou consequências bastante distintas em outra.

No Brasil, essa diferença pode ser decisiva. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o El Niño costuma estar associado ao aumento do risco de chuva excessiva, embora a distribuição das precipitações varie de um evento para outro. Em outras regiões, o fenômeno pode favorecer períodos de calor, estiagem ou alterações no regime de chuvas.

O histórico recente também mostra que não existe uma repetição automática dos impactos. As condições observadas em São Paulo e no Rio Grande do Sul durante diferentes episódios podem variar conforme a configuração atmosférica de cada período.

Assim, não basta saber que o El Niño será mais forte para concluir que todas as regiões enfrentarão eventos extremos de maior magnitude. É necessário avaliar as projeções regionais de chuva, temperatura e circulação atmosférica.

O que esperar a partir de agora?

Com o pico projetado para o fim de 2026, os próximos meses serão decisivos para verificar se o aquecimento do Pacífico seguirá a trajetória estimada.

O acompanhamento das temperaturas oceânicas, dos ventos e dos indicadores atmosféricos permitirá atualizar as previsões e identificar com maior precisão as regiões potencialmente mais vulneráveis.

Para o Brasil, o principal desafio será transformar a previsão de um fenômeno de grande escala em avaliações regionais capazes de orientar a população, a agricultura, a gestão dos recursos hídricos e a defesa civil.

O dado mais relevante não é apenas a possibilidade de um El Niño excepcionalmente forte, mas o que essa condição poderá representar para cada região. A intensidade projetada justifica atenção e monitoramento contínuo, mas os riscos concretos dependerão da evolução do fenômeno e das condições climáticas que se estabelecerem nos próximos meses.

Com informações: METSUL