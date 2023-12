Casal de Alegrete vence desafio e supera Corrida Raça Triathlon Urbano de Passo Fundo

Ela nadou cerca de 1 km de natação, pedalou 50 km e ainda correu 10 quilômetros. “Dediquei-me durante um ano para estar lá e curtir cada etapa deste desafio. Cada registro incrível mostra o quão feliz eu estava, e só eu sei o quanto cada progresso foi importante: cada aprendizado, cada escolha, cada treino no calor, cada treino no frio, cada treino após o trabalho e antes de uma aula, cada profissional que escolhi. Valeu cada dia, cada semana, cada mês. Que dia! Logo no meu segundo ano como atleta amadora, vivi muito mais do que nos meus 37 anos anteriores. Sinto um orgulho imenso de, em breve, entrar nos 40 e saber que ainda tenho muita vida pela frente, se Deus quiser”, destacou a triatleta.

O esposo Dione Rodrigues, já com alguma experiência em provas de resistência, não deixou por menos. Mostrou muita superação e venceu o desafio. Rodrigues encarou os 2 km de natação, finalizou os 100 km de bicicleta e teve fôlego para correr 25 km.

A cidade de Passo Fundo foi palco de mais uma emocionante etapa da Corrida RTU (Raça Triathlon Urbano), um evento que se tornou tradicional no município. Com a largada no Clube Recreativo Juvenil, na Sede Campestre, na Roselândia, os participantes enfrentaram um desafio que envolveu natação, ciclismo e corrida, percorrendo diversas partes de Passo Fundo.

A sétima edição do evento contou com a participação de 82 atletas inscritos na categoria Raça Adulto, provenientes de diferentes estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dentre os participantes, o mais jovem tem apenas 17 anos, enquanto o mais experiente, um verdadeiro exemplo de determinação, conta com 71 anos de idade.