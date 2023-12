Verão inicia em Alegrete com a previsão de chuvas intensas e temperaturas acima da média histórica

Após um ano caracterizado por ondas atípicas de calor, a previsão aponta para temperaturas acima da média histórica, conforme relatório climático elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em colaboração com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De maneira tradicional, o verão no país é associado à elevação das temperaturas, dias mais longos que as noites, chuvas intensas, descargas elétricas e ventos de intensidade moderada a forte. Devido ao fenômeno El Niño, que influencia a distribuição da temperatura da água no Oceano Pacífico, espera-se que as mudanças climáticas sejam mais intensas. No Brasil, os efeitos do El Niño podem persistir ao longo de toda a estação, que se encerra em 20 de março de 2024.

O Inmet destaca os impactos do El Niño na safra de verão 2023/24. Nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a chuva ficou abaixo da média em outubro e novembro, resultando em níveis de água no solo muito baixos, desfavorecendo as fases iniciais dos cultivos de verão. A previsão indica que os níveis continuarão baixos nos próximos meses, com déficit hídrico e aumento da evapotranspiração devido às altas temperaturas.

Em Alegrete, para o mês de dezembro, a chuva média é de 135 mm, conforme fonte de 30 anos de dados de reanálise ERA5. Até o dia 22, já choveu 142 mm no município em dezembro de 2023, representando 105% da média normal para o mês.

Fonte: dados combinados de estações meteorológicas e satélites do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Na região Sul, é esperado calor próximo ou ligeiramente acima do normal no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas deste último estado, há possibilidade de valores na média ou abaixo dela. As chuvas devem ser mais intensas no Rio Grande do Sul, principalmente na parte sul do estado. Nas demais áreas da região, são esperadas chuvas irregulares, com totais próximos ou ligeiramente abaixo da média.

Entre os meses de janeiro e março, a Região Norte do país pode registrar calor com valores 1ºC acima da média histórica. Quanto às chuvas, os estados do Acre, Roraima, Amapá e sudoeste do Amazonas devem ter volumes próximos ou acima da média no trimestre. Outras regiões devem enfrentar um período de seca, incluindo a maior parte do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins.

A Região Nordeste também tem expectativa de temperatura acima da média, principalmente nos estados do Maranhão, Piauí e no norte da Bahia. Há previsão de chuva próxima ou abaixo da climatologia no centro-norte da região. Já no centro-sul, devido ao padrão de águas mais aquecidas do Atlântico Sul, podem ocorrer chuvas mais volumosas.

No Centro-Oeste, a tendência é de calor forte em todos os estados, com valores acima de 1ºC da média histórica. Também é esperada chuva próxima ou acima da média em praticamente toda a região, exceto no oeste de Mato Grosso, que deve ter volume ligeiramente abaixo da climatologia do trimestre.